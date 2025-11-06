Milano 10:23
43.323 -0,27%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:23
9.763 -0,15%
Francoforte 10:23
24.000 -0,21%

Londra: balza in avanti NatWest Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario inglese, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NatWest Group rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di NatWest Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,065 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,979. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,151.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
