Londra: balza in avanti NatWest Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo bancario inglese
, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NatWest Group
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di NatWest Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,065 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,979. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,151.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)