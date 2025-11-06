Milano 10:23
43.323 -0,27%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:23
9.763 -0,15%
Francoforte 10:23
24.000 -0,21%

Londra: brillante l'andamento di Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario britannico, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Lloyds Banking Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a +0,21% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Lloyds Banking Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9219 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9085. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9353.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```