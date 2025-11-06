Londra: brillante l'andamento di Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo bancario britannico
, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Lloyds Banking Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a +0,21% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Lloyds Banking Group
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9219 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9085. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9353.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)