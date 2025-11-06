Milano
Londra: in acquisto IMI
06 novembre 2025 - 09.50
Brilla la
società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi
, che passa di mano con un aumento del 6,08%.
IMI
+6,41%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto