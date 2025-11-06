Milano 13:32
Londra: si concentrano le vendite su Pearson

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società internazionale di formazione, con una flessione del 2,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Pearson suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,16 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,06.

