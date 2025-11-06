Londra: si concentrano le vendite su Pearson

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società internazionale di formazione
, con una flessione del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pearson
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Pearson
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,16 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,06.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)