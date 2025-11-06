Neodecortech entra nel segmento delle Kraft Paper per aumentare la diversificazione

Neodecortech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha annunciato il suo, segnando così un ulteriore passo strategico nella diversificazione della gamma prodotti.Le kraft paper sono carte tecniche, utilizzate come supporto per superfici decorative e laminati, sia ad alta pressione (HPL) che in quelli continui (CPL). Rappresentano una soluzione ideale per prodotti di alta qualità destinati al design d'interni. Per Neodecortech, l'ingresso in questo segmento significa estendere le proprie competenze nel mondo delle carte decorative verso materiali destinati a prodotti laminati di alta qualità, con un"Si tratta di un passo significativo per la nostra azienda, e ci attendiamo possa avere un- spiegano Massimo Giorgilli, CEO di Cartiere di Guarcino e Luigi Cologni, CEO di Neodecortech - Ci aspettiamo molto da questo progetto, che rappresenta solo l'ultimo dei prodotti innovativi che abbiamo introdotto nella nostra gamma, come parte della nostra strategia di diversificazione".