Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana
, che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Avio
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 27,77 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 28,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)