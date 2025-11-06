Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita dell'1,93%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 35,98 Euro e supporto a 35,28. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 36,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)