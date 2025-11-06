Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che tratta con una perdita dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di LU-VE Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di LU-VE Group
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 35,98 Euro e supporto a 35,28. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 36,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)