Milano 10:28
43.328 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:28
9.760 -0,18%
Francoforte 10:28
24.006 -0,18%

Piazza Affari: rosso per LU-VE Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che tratta con una perdita dell'1,93%.

La tendenza ad una settimana di LU-VE Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di LU-VE Group è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 35,98 Euro e supporto a 35,28. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 36,68.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
