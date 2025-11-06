Ralph Lauren, ricavi in crescita a doppia cifra nel 2Q26, migliora l'outlook per l'intero anno

Ralph Lauren

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, ildiè aumentato del 17%, raggiungendo i 2 miliardi di dollari su base riportata, e del 14% a valuta costante. L'effetto valutario ha avuto un impatto positivo sulla crescita del fatturato di circa 250 punti base nel secondo trimestre.Il fatturatoè aumentato del 13%, raggiungendo gli 832 milioni di dollari su base riportata. Nel settore retail, le vendite comparabili in Nord America sono aumentate del 13%, con un aumento del 12% nei negozi fisici e del 15% nel commercio digitale. Il fatturato wholesale Nord America è aumentato del 13% rispetto all'anno precedente.Il fatturatoè aumentato del 22%, raggiungendo i 688 milioni di dollari su base riportata. A valuta costante, il fatturato è aumentato del 15%. Nel settore retail, le vendite comparabili in Europa sono aumentate del 10%, con un incremento dell'8% nei negozi fisici e del 17% nel commercio digitale. Il fatturato all'ingrosso in Europa è aumentato del 26% rispetto all'anno precedente su base riportata e del 18% a valuta costante.Il fatturato inè aumentato del 17%, raggiungendo i 446 milioni di dollari su base riportata. A valuta costante, il fatturato è aumentato del 16%. Le vendite comparabili in Asia sono aumentate del 16%, con un aumento del 14% nei nostri negozi fisici e del 36% nel commercio digitale.Ilè stato di 1,4 miliardi di dollari e ilè stato del 68,0%, 100 punti base in più rispetto all'anno precedente. L'espansione del margine lordo è stata trainata dalla crescita dei ricavi netti, dal mix di prodotti favorevole e dai minori costi del cotone, più che compensando la pressione dei dazi e di altri costi di prodotto.L'è stato di 246 milioni di dollari e ilè stato del 12,2% su base riportata. Su base rettificata, l'utile operativo è stato di 283 milioni di dollari e il margine operativo è stato del 14,1%, 270 punti base in più rispetto all'anno precedente.L'è stato di 207 milioni di dollari, pari a 3,32 dollari per azione diluita su base riportata. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 237 milioni di dollari, pari a 3,79 dollari per azione diluita. Questo dato si confronta con un utile netto di 148 milioni di dollari, pari a 2,31 dollari per azione diluita su base riportata, e un utile netto di 162 milioni di dollari, pari a 2,54 dollari per azione diluita su base rettificata, per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025."Le previsioni della Società si basano sulla migliore valutazione dell'attuale contesto geopolitico e macroeconomico, inclusi, tra gli altri fattori, pressioni inflazionistiche, dazi e altri fattori sfavorevoli legati alla spesa dei consumatori, interruzioni della catena di approvvigionamento globale e volatilità dei tassi di cambio", ha affermato la società.Per l', la Società prevede ora un aumento deidal 5% al ??7% a tassi di cambio costanti.Ai tassi di cambio correnti, si prevede che la valuta estera favorirà la crescita dei ricavi di circa 200-250 punti base nell'anno fiscale 2026. Attesa ora un'espansione deldi circa 60-80 punti base a tassi di cambio costanti, in aumento rispetto alle previsioni precedenti, trainata principalmente dalla leva finanziaria sui costi operativi. Si prevede ora che la valuta estera favorirà i margini lordi e operativi di circa 30-50 punti base.Per il, la Società prevede una crescita deidi circa 150-200 punti base a valuta costante. Si prevede che la valuta estera favorirà la crescita dei ricavi di circa 150-200 punti base. Ilè atteso aumentare di circa 60-80 punti base a valuta costante. Si prevede che la valuta estera favorirà i margini lordi e operativi rispettivamente di circa 10 e 20 punti base.