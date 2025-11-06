RES completa ABB da 20 milioni di euro con sconto del 24%. First Capital investe 10 milioni

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, hadi 3.508.771 azioni ordinarie di nuova emissione (pari a circa il 21,6% del capitale sociale della stessa post aumento), rivenienti dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un(sconto del 24% sulla chiusura di ieri a 7,5 euro), per un controvalore complessivo dell'aumento, inclusivo di sovrapprezzo, pari ad 19.999.994,70 euro."Siamo estremamente soddisfatti del successo dell'aumento di capitale, che conferma la fiducia del mercato nella solidità del nostro modello di business sostenibile e nel ruolo che la Società intende continuare a svolgere nella transizione verso un'economia circolare - ha commentato- Questo importante risultato ci permette di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo e di accelerare la nostra capacità di investimento e di sviluppo di soluzioni circolari ad alto impatto ambientale e sociale".In considerazione dell'esito positivo del Collocamento,daranno seguito alle operazioni previste dall'accordo di investimento siglato in data 5 novembre 2025 con la società e, per l'effetto, provvederanno alla sottoscrizione di complessive 1.754.385 azioni di nuova emissione, per unAlla data di regolamento, l'anchor investor avrà una partecipazione nel capitale sociale di RES pari complessivamente a circa il 10,8%, di cui l'8,1% circa e il 2,7% ascrivibili rispettivamente a F4P2 e FSICAF."Con l'ingresso nel capitale di RES confermiamo la strategia di First SICAF di supportare, attraverso operazioni PIPE selettive, società quotate con solidi fondamentali, piani industriali ambiziosi ed una chiara visione di lungo periodo - ha detto- Il ruolo di Anchor Investor in questa operazione rappresenta un segnale concreto della nostra fiducia nel management di RES e nel percorso di crescita e creazione di valore che la società sta portando avanti, anche in vista di un futuro passaggio al mercato regolamentato".