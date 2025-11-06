TIM, Labriola: ottimista su consolidamento, serve mercato più equilibrato e razionale

(Teleborsa) - "Il consolidamento
del mercato delle TLC non è più un sogno, con Vodafone e Fastweb c'è stato il primo passo e sono abbastanza ottimista che presto ci saranno altri passi
". Lo ha detto l'AD di TIM
, Pietro Labriola
, nella conference call con gli analisti sui risultati al 30 settembre 2025
.
"Dico al mercato da diversi trimestri che - indipendentemente da chi procederà con un consolidamento del mercato in Italia - questo sarà comunque un buon segno per noi
. Potrebbe essere TIM a gestire la situazione oppure un altro attore. Se qualcuno farà la prima mossa e procederà io ne sarò felice", ha spiegato.
Labriola ha anche ricordato che "nel 2022 quando abbiamo iniziato a parlare della strategia "da volume a valore"
nessuno ci credeva, ma ora - considerati anche i risultati di molti operatori in Italia e in Europa - tutti stanno utilizzando il nostro concetto".
"Siamo molto supportive a un consolidamento del mercato - ha ripetuto rispondendo ad altre domande sul tema - Non accetteremo qualcosa che ci indebolisce, ma siamo aperti a ogni transazione che rende il mercato più equilibrato e razionale
".
"Siamo positivi sul consolidamento e ogni semplificazione della struttura è positiva - ha ripetuto Labriola - Ora siamo alla finestra e abbiamo una chiara idea sullo scenario, non giochiamo più a poker ma a scacchi
, dobbiamo capire bene le mosse seguenti in relazione ai vari eventi".