Milano 11:57
43.357 -0,19%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 11:57
9.752 -0,26%
Francoforte 11:57
24.023 -0,11%

TIM, Labriola: ottimista su consolidamento, serve mercato più equilibrato e razionale

Finanza, Telecomunicazioni
TIM, Labriola: ottimista su consolidamento, serve mercato più equilibrato e razionale
(Teleborsa) - "Il consolidamento del mercato delle TLC non è più un sogno, con Vodafone e Fastweb c'è stato il primo passo e sono abbastanza ottimista che presto ci saranno altri passi". Lo ha detto l'AD di TIM, Pietro Labriola, nella conference call con gli analisti sui risultati al 30 settembre 2025.

"Dico al mercato da diversi trimestri che - indipendentemente da chi procederà con un consolidamento del mercato in Italia - questo sarà comunque un buon segno per noi. Potrebbe essere TIM a gestire la situazione oppure un altro attore. Se qualcuno farà la prima mossa e procederà io ne sarò felice", ha spiegato.

Labriola ha anche ricordato che "nel 2022 quando abbiamo iniziato a parlare della strategia "da volume a valore" nessuno ci credeva, ma ora - considerati anche i risultati di molti operatori in Italia e in Europa - tutti stanno utilizzando il nostro concetto".

"Siamo molto supportive a un consolidamento del mercato - ha ripetuto rispondendo ad altre domande sul tema - Non accetteremo qualcosa che ci indebolisce, ma siamo aperti a ogni transazione che rende il mercato più equilibrato e razionale".

"Siamo positivi sul consolidamento e ogni semplificazione della struttura è positiva - ha ripetuto Labriola - Ora siamo alla finestra e abbiamo una chiara idea sullo scenario, non giochiamo più a poker ma a scacchi, dobbiamo capire bene le mosse seguenti in relazione ai vari eventi".
Condividi
```