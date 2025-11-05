TIM, Piergiorgio Peluso nuovo CFO dal 7 novembre

(Teleborsa) - Come annunciato all’approvazione della relazione finanziaria semestrale, con la presentazione al mercato dei risultati al 30 settembre divengono efficaci le dimissioni di Adrian Calaza da Chief Financial Officer del Gruppo TIM
, con conseguente revoca dalla carica di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e cessazione della qualifica di Key Manager.
Dal prossimo 7 novembre Piergiorgio Peluso
, rientrato nel Gruppo lo scorso 1° ottobre come advisor dell’Amministratore Delegato, assumerà la carica di Chief Financial Officer e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di TIM S.p.A.. Peluso, che non detiene azioni TIM, si qualificherà come key manager.