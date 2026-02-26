AXA prevede utile 2026 al limite alto della guidance, nuovo piano a settembre

AXA

(Teleborsa) -, colosso francese delle assicurazioni, ha chiuso ilcona 116 miliardi di euro, in aumento del +6% rispetto all'esercizio 2024, una 8,4 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto all'esercizio 2024 (in aumento del 9% escludendo AXA IM), e un utile sottostante per azione a 3,86 euro, in aumento dell'8% rispetto all'esercizio 2024 inclusi il -2% di effetto leva derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio e il -1% della diluizione temporanea degli utili derivante dalla vendita di AXA IM dovuta alla tempistica del riacquisto di azioni proprie antidiluitive.Il rapporto diè al 224% al 31 dicembre 2025, in aumento di +9 punti rispetto all'esercizio 2024, e al 215% al ??1° gennaio 2026, riflettendo la fine del periodo di grandfathering."Nel 2025, AXA ha registrato, con una crescita degli utili del +9% nelle nostre attività principali, esclusa AXA IM - ha commentato il- Abbiamo sfruttato questi eccellenti risultati per migliorare ulteriormente la prudenza nelle riserve"."Il nostro, combinando un sano equilibrio tra prezzo e volume con i migliori margini della categoria, un rapporto costi/benefici inferiore e maggiori proventi da investimenti - ha spiegato - AXA XL Insurance ha aumentato gli utili con margini sottostanti stabili. Nel ramo Vita e Salute, gli utili sono aumentati del 7%, con il ramo Vita che ha già beneficiato dei primi risultati della nostra strategia di rinnovamento del business e il ramo Salute che è cresciuto del 17%, nonostante l'assorbimento della modifica sfavorevole al trattamento IVA in Messico, a dimostrazione della solidità del nostro portafoglio. I nostri investimenti in automazione e intelligenza artificiale stanno dando i loro frutti, generando guadagni in termini di efficienza".Ilè di 2,32 euro per azione, in aumento dell'8% rispetto all'esercizio 2024. AXA ha comunicato l'avvio di un programma annuale di riacquisto di azioni proprie fino a 1,25 miliardi di euro, dopo il completamento di unper 3,8 miliardi di euro relativo alla cessione di AXA IM, eseguito tra il 2 luglio 2025 e il 20 gennaio 2026.La crescita dell'utile per azione sottostante per ildovrebbe attestarsi al limite superiore dell'intervallo obiettivo del piano del 6-8%. AXA presenterà il suoper il 2027-2029 il 21 settembre 2026.