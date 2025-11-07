Milano 6-nov
Analisi Tecnica: CHF/USD del 6/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Lieve ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude in flessione dello 0,43%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 0,8095. Primo supporto visto a 0,8044. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 0,8021.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
