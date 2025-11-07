Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 6/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Frazionale ribasso per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,54%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6118. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,617. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,61.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
