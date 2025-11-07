Aumovio, disco verde dalla Cina per riprendere l'esportazione dei chip

Aumovio

(Teleborsa) - La tedesca, fornitore automobilistico separatosi a settembre dall'ex casa madre Continental, ha ricevuto un'perdell'azienda, ha dichiarato venerdì il suo amministratore delegato Philipp von Hirschheydt."Abbiamo richiesto e ottenuto un'esenzione dalle restrizioni all'export. L'abbiamo ricevuta l'altro ieri verbalmente, ieri per iscritto", ha affermato von Hirschheydt dopo la presentazione dei risultati del terzo trimestre dell'azienda.Il risultato operativo del terzo trimestre ha, hanno scritto gli analisti di Bernstein. Il mercato già si aspettava che il margine si attestasse nella parte alta della forchetta prevista. Nonostante il contesto sfavorevole per i ricavi, Aumovio ha compiuto, hanno osservato gli esperti di Jefferies.Nel terzo trimestre, ilè diminuito del 6,9% su base annua, attestandosi a 4,5 miliardi di euro, nonostante la crescita della produzione automobilistica a livello mondiale. Aumovio ha registrato undi 150 milioni, quasi un terzo in meno rispetto all'anno precedente.L’azienda guidata da von Hirschheydt, inoltre, haa 18-19 miliardi rispetto al precedente intervallo di 18-20 miliardi, citando "una domanda più debole in alcune regioni". Nonostante la riduzione delle vendite, Aumovio prevede che l'del suo intervallo target del 2,5-4,0%.