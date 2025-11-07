Banca Profilo aggiorna piano al 2028 dopo uscite di banker che pesano sulle masse

Banca Profilo

(Teleborsa) -, specializzata nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Market, ha chiuso icon unpari a 9,4 milioni di euro (+30,3% a/a), in crescita di 2,2 milioni di euro rispetto al risultato dei primi nove mesi dello scorso esercizio. Il risultato è influenzato da unavvenuto nel terzo trimestre, derivante dalla cessione da parte della Profilo Real Estate a Banca Profilo dell'immobile strumentale di via Cerva (MI), sede della Banca. L'operazione infragruppo ha generato una plusvalenza rilevata nel bilancio individuale della PRE ed oggetto di elisione in sede di consolidamento. L'operazione ha comportato nel bilancio consolidato la rilevazione di imposte differite attive per un importo pari a euro 8,1 milioni di euro. Al netto delle componenti non ricorrenti, l'utile netto pro-forma al 30 settembre 2025 risulterebbe pari a 3,3 milioni di euro (-54,4% a/a).Al 30 settembre 2025, la, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 5,5 miliardi di euro, in riduzione di circa 1,0 miliardo di euro rispetto al 31 dicembre 2024. Tale diminuzione è attribuibile per 0,8 miliardi di euro alla divisione Private Banking e alle uscite di banker avvenute principalmente nel terzo trimestre 2025.La, pari a 1.488,8 milioni di euro, al 30 settembre 2025 si riduce del 18,4% rispetto al 31 dicembre 2024. La raccolta indiretta, inclusa la raccolta fiduciaria netta, diminuisce di 686 milioni di euro, passando dai 4.671,6 milioni di euro del 31 dicembre 2024 ai 3.985,4 milioni di euro del 30 settembre 2025. Al suo interno, a fine settembre 2025, ilsi attesta a 3.310,2 milioni di euro e le gestioni patrimoniali ammontano a 675,2 milioni di euro.Nel terzo trimestre 2025, lediminuiscono di 0,5 miliardi di euro, principalmente per la cessazione del rapporto con alcuni banker. Ulteriori uscite, per circa 0,7 miliardi sono state registrate nel mese di ottobre; altre operazioni sono attualmente in lavorazione. Gli effetti economici di tale ulteriore flessione delle masse saranno visibili nel prossimo trimestre. A tal proposito la banca evidenzia che "la situazione è oggetto di costante monitoraggio da parte della banca che ha altresì avviato tempestivamente azioni di rafforzamento commerciale e organizzativo, nonché iniziative di tutela dei propri interessi e di quelli della clientela".Ilnei primi nove mesi del 2025 è pari a 50,7 milioni di euro (-4,4% a/a), in riduzione rispetto ai 53,0 milioni di euro dei primi nove mesi dell'anno precedente. Ildei primi nove mesi del 2025 è pari a 15,8 milioni di euro, in riduzione (-6,6% a/a). Lesono pari a 14,9 milioni di euro, in riduzione rispetto ai primi nove mesi del 2024 (-11,8% a/a). La riduzione è imputabile principalmente sia alle minori masse della divisione Private Banking nonché alle minori commissioni relative alla divisione Investment Banking (anche se risultano in crescita al netto dell'operazione straordinaria di ristrutturazione di un club deal industriale registrata lo scorso anno) oltre ad un maggior costo di utilizzo della piattaforma di funding Raisi."Sono state settimane di lavoro intenso e straordinario: il management e tutti i colleghi hanno dato una risposta eccezionale, la governance ha funzionato e la banca ha ritrovato energia e direzione dimostrando visione strategica e capacità di reazione - ha detto l'- Anche le. I risultati e gli indicatori patrimoniali confermano che i nostri clienti possono contare su uno degli intermediari più solidi. Con le nuove linee guida del Piano vogliamo dare continuità a questa solidità, aprendo ad una fase di rinnovata crescita".Banca Profilo ha, che puntano a valorizzare la forza integrata del Private & Investment Banking, la competenza nella Finanza e nel Wealth Management e la spinta del Digitale, con l'obiettivo di generare valore e ampliare le opportunità di crescita per clienti e azionisti. I target di ambition 2028 sono: crescita e consolidamento raccolta indiretta fino a 5 miliardi di euro secondo principi di stabilità e sostenibilità basati su una rinnovata strategia di retention; incremento e riposizionamento mass affluent della base clienti digital: numero clienti digital attivi pari a circa 270.000; consolidamento e diversificazione del margine da servizi in logica capital light: margine commissionale maggiore di 30 milioni di euro; generazione di redditività in grado di remunerare il Cost of Equity: ROE maggiore di 8%; distribuzione di flussi costanti di dividendi: payout ratio in linea con il trend storico pari circa a 85%; mantenimento di elevati livelli di solidità patrimoniale: Total Capital Ratio maggiore di 20%.Il raggiungimento dei livelli di ambition previsti nelle linee guida del Piano Industriale 2026-2028 passa attraverso il, l'ulteriore valorizzazione del ruolo della finanza anche come fabbrica prodotto distintiva della banca e l'avvio di processi di ottimizzazione operativa e organizzativa, con l'obiettivo di rafforzare la capacità della banca di generare valore sostenibile attraverso una gestione integrata e sinergica delle relazioni cross-divisionali.La Capogruppo Arepo BP ha comunicato che é stato avviato un processo di consultazione con il Fondo SPEF e suoi investitori, con l'