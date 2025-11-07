d'Amico, Kepler Cheuvreux alza target price dopo sorpresa positiva sul debito

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 5,20 euro) ilsu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale dell'11%.Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre sono stati sostanzialmente in linea per quanto riguarda gli utili TCE e l'EBITDA (entrambi superiori dell'1% alle loro stime), con un leggero miglioramento a livello di utile netto e una, sebbene l'entità del dividendo intermedio sia stata inferiore alle aspettative.Per quanto riguarda gli utili del quarto trimestre, viene notato un fixing sorprendentemente forte sul mercato spot, che ha raggiunto una media di 28.300 USD, circa l'11% in più rispetto alla tariffa spot media registrata nel terzo trimestre. Il management ha spiegato che, a parte una certa volatilità legata alla limitata capacità disponibile di DIS sul mercato spot, l'(che solitamente è debole a causa della consueta manutenzione).Keplerper il 2025 per tenere conto del fixing più forte del previsto sul 77% della capacità disponibile nel quarto trimestre (24.900 USD, rispetto alla stima implicita pre-rilascio di 23.600 USD). L'effetto su ricavi, EBITDA ed EPS per il 2025 è rispettivamente di circa il 3%/5%/11%. Mantiene la visione cauta sui tassi a medio termine, che implica un calo di circa l'11% su base annua degli utili TCE per il 2026. Le stime su ricavi, EBITDA ed EPS per il 2026-27 sono rettificate in media di circa -1%/+2%/+3%.