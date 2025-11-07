Edgelab e KSSL uniscono le forze per conquistare i mercati internazionali

(Teleborsa) - EdgeLab
, PMI innovativa, con sede operativa alla Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini
(AUV) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza, ha firmato un accordo commerciale strategico con Kalyani Strategic Systems
Limited (“KSSL”), società del gruppo Bharat Forge Limited, leader internazionale nei sistemi di difesa avanzati.
L’intesa, spiega una nota, rappresenta un "passo significativo nella strategia di espansione
commerciale" di EdgeLab, consentendo alla Società di accedere a nuovi mercati internazionali e di valorizzare ulteriormente le proprie soluzioni tecnologiche nel campo della robotica subacquea, dei sistemi di monitoraggio marino e della difesa.
Nel quadro dell’accordo, è previsto il rafforzamento delle attività di prospezione commerciale dei prodotti EdgeLab in India, Asia, Africa e nei Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC), grazie al network, alle competenze e alle risorse di KSSL, che agirà come partner strategico per la promozione e la diffusione delle tecnologie EdgeLab in queste aree.Michele Cocco, Amministratore Delegato e Presidente di EdgeLab
, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta un'importante opportunità di crescita
per EdgeLab, permettendoci di accedere a mercati internazionali di grande interesse e di rafforzare una collaborazione di lungo periodo con un partner di eccellenza come KSSL".(Foto: © kritchanut/123RF)