Edgelab e KSSL uniscono le forze per conquistare i mercati internazionali

(Teleborsa) -, PMI innovativa, con sede operativa alla Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini(AUV) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza, ha firmato unLimited (“KSSL”), società del gruppo Bharat Forge Limited, leader internazionale nei sistemi di difesa avanzati.L’intesa, spiega una nota, rappresenta un "commerciale" di EdgeLab, consentendo alla Società di accedere a nuovi mercati internazionali e di valorizzare ulteriormente le proprie soluzioni tecnologiche nel campo della robotica subacquea, dei sistemi di monitoraggio marino e della difesa.Nel quadro dell’accordo, è previsto il rafforzamento delle attività di prospezione commerciale dei prodotti EdgeLab in India, Asia, Africa e nei Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC), grazie al network, alle competenze e alle risorse di KSSL, che agirà come partner strategico per la promozione e la diffusione delle tecnologie EdgeLab in queste aree., ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta un'per EdgeLab, permettendoci di accedere a mercati internazionali di grande interesse e di rafforzare una collaborazione di lungo periodo con un partner di eccellenza come KSSL".