Esautomotion, ricavi 9 mesi salgono a 21,8 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha registrato2025 pari a 21,8 milioni di euro, mostrando un incremento del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2024, quando si erano attestati a 20,0 milioni di euro. Tale crescita "è particolarmente significativa considerando i dati trimestrali, che evidenziano la prosecuzione di un trend di crescita anno su anno iniziato nel secondo trimestre del 2025", viene sottolineato.Lasi mantiene fortemente positiva, pari a -5,5 milioni di euro (cassa positiva), rispetto al 31 dicembre 2024 (pari a -4,7 milioni), nonostante l'investimento l'effetto finanziario sulla PFN di 1,6 milioni in un immobile industriale in locazione finanziaria a Villasanta (Monza). L'immobile, un capannone di circa 2.500 mq utili, è divenuto da settembre 2025 la nuova sede operativa di Sangalli Servomotori, consentendo il potenziamento e l'ottimizzazione delle attività precedentemente svolte in uno spazio di circa 800 mq.aziendali, per i seguenti motivi. Non si evidenziano perdite di clienti; la contrazione dei volumi di vendita è principalmente riconducibile alla fase ciclica di rallentamento generata dalle incertezze geopolitiche, che incidono negativamente sugli investimenti in beni durevoli - ha detto il- Nel corso del 2024 e 2025, abbiamo acquisito numerosi nuovi clienti, il cui effetto positivo si concretizzerà pienamente entro circa un anno, dopo l'implementazione, i test tecnologici e commerciali, e l'adozione definitiva nelle linee di produzione"."Riteniamo che la crescita, seppur moderata dalla tendenziale flessione del mercato, sia un segnale positivo della resilienza della società e della nostra capacità di innovare - ha aggiunto - Nell'attesa di una inversione del ciclo economico che riporti parte della clientela ai volumi storici abbiamotecnologica e la competitività dei costi".