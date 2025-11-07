Esautomotion, ricavi 9 mesi salgono a 21,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Esautomotion
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha registrato ricavi al 30 settembre
2025 pari a 21,8 milioni di euro, mostrando un incremento del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2024, quando si erano attestati a 20,0 milioni di euro. Tale crescita "è particolarmente significativa considerando i dati trimestrali, che evidenziano la prosecuzione di un trend di crescita anno su anno iniziato nel secondo trimestre del 2025", viene sottolineato.
La Posizione Finanziaria Netta Consolidata
si mantiene fortemente positiva, pari a -5,5 milioni di euro (cassa positiva), rispetto al 31 dicembre 2024 (pari a -4,7 milioni), nonostante l'investimento l'effetto finanziario sulla PFN di 1,6 milioni in un immobile industriale in locazione finanziaria a Villasanta (Monza). L'immobile, un capannone di circa 2.500 mq utili, è divenuto da settembre 2025 la nuova sede operativa di Sangalli Servomotori, consentendo il potenziamento e l'ottimizzazione delle attività precedentemente svolte in uno spazio di circa 800 mq.
"Rimaniamo ottimisti sull'andamento dei risultati
aziendali, per i seguenti motivi. Non si evidenziano perdite di clienti; la contrazione dei volumi di vendita è principalmente riconducibile alla fase ciclica di rallentamento generata dalle incertezze geopolitiche, che incidono negativamente sugli investimenti in beni durevoli - ha detto il presidente Franco Fontana
- Nel corso del 2024 e 2025, abbiamo acquisito numerosi nuovi clienti, il cui effetto positivo si concretizzerà pienamente entro circa un anno, dopo l'implementazione, i test tecnologici e commerciali, e l'adozione definitiva nelle linee di produzione".
"Riteniamo che la crescita, seppur moderata dalla tendenziale flessione del mercato, sia un segnale positivo della resilienza della società e della nostra capacità di innovare - ha aggiunto - Nell'attesa di una inversione del ciclo economico che riporti parte della clientela ai volumi storici abbiamo arricchito il portafoglio clienti, investito in nuovi mercati e lavorato sull'innovazione
tecnologica e la competitività dei costi".