FILA acquista Seven per 53,7 milioni di euro. Aldo Di Stasio resta CEO

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha sottoscritto un, in cinque tranche entro il 31 dicembre 2028, del, operante nel settore della commercializzazione di prodotti di cancelleria e zaini attraverso marchi di proprietà tra cui Seven, Invicta, SJ Gang e Mitama.Fondata nel 1973 a Torino, Seven è. Il capitale azionario della società è di proprietà di Green Arrow Private Equity 3, gestito da Green Arrow Capital SGR (55%), Aldo Rosario Di Stasio (25,0%), Bruno Di Stasio (10,0%) e Roberto Di Stasio (10,0%). Seven detiene l'intero capitale sociale di Invicta e di Seven Hong Kong e una partecipazione pari al 75,0% del capitale sociale di Incall. Il restante 25% del capitale sociale di Incall risulta detenuto da MM Holding. Il modello produttivo di Seven è flessibile e interamente esternalizzato verso un network di partner produttivi selezionati.Tra il 2022 e il 2024 Seven ha registrato una crescita (CAGR) pari al 3,1% e 4,7% rispettivamente sui ricavi e sull'EBITDA Normalizzato escluso IFRS 16. Nel 2024, Seven ha generato 88,8 milioni di euro die 14,9 milioni di euro diNormalizzato escluso IFRS 16, con un EBITDA Margin pari al 16,8%.FILA acquisirà il 100% del capitale della società Seven da Green Arrow Private Equity Fund 3, gestito da Green Arrow Capital SGR e dai tre componenti della famiglia Di Stasio per un. Aldo Di Stasio, CEO di Seven, manterrà l'attuale carica garantendo la continuità manageriale nella gestione della società.Nell'ambito dell'operazione, FILA ha proceduto ad, rimborsando circa 50 milioni di dollari di debito negli Stati Uniti, utilizzando disponibilità liquide, ad un tasso di interesse medio circa del 6%. Contestualmente, saranno utilizzate linee di credito bancarie per complessivi 30 milioni di euro, ad un tasso di interesse medio del 2,5%, determinando un risparmio stimato di circa 2 milioni di euro in oneri finanziari.L'integrazione permetterà al Gruppo FILA di, facendo leva sull'ampia rete di agenti Seven, che ha rapporti diretti con circa 4.000 cartolerie in tutta Italia e che gestisce un canale e-commerce in rapida crescita. L'acquisizione di Seven permetterà inoltre di ampliare l'offerta prodotti del Gruppo FILA, creando opportunità di cross-selling tra assortimenti complementari nonché l'inserimento dei prodotti FILA all'interno degli astucci Seven. La combinazione tra Gruppo FILA e Seven rafforza la capacità competitiva nel mercato scolastico italiano, anche grazie alle sinergie nei canali GD e GDO fra i marchi F.I.L.A./Seven e Mitama., anche grazie alla recente acquisizione da parte di quest'ultima di una piccola società indiana specializzata nella produzione di astucci e zaini, con l'obiettivo di replicare il successo della partnership F.I.L.A.-DOMS. È previsto, inoltre, un rilancio strategico dello storico marchio Invicta, che mira a generare ricavi aggiuntivi e a valutare eventuali opportunità di rafforzamento o estensione della licenza del brand in nuovi segmenti di mercato e in altri settori.A seguito dell'acquisizione, il Gruppo FILA,, registra ricavi consolidati per circa 700 milioni di euro e un EBITDA Normalizzato escluso IFRS 16 di circa 118 milioni di euro, con un EBITDA Margin intorno al 17%. La Posizione Finanziaria Netta su base Pro-Forma Normalizzata 2024 è invece pari a circa 183 milioni di euro (includendo 53,7 milioni di euro del prezzo di acquisto di Seven e il dividendo di 10 milioni di euro distribuito da Seven) con un Posizione Finanziaria Netta/ EBITDA pari a 1,55x.