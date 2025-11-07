FILA acquista Seven per 53,7 milioni di euro. Aldo Di Stasio resta CEO

(Teleborsa) - FILA
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha sottoscritto un accordo che prevede l'acquisto del 100%
, in cinque tranche entro il 31 dicembre 2028, del capitale della società Seven
, operante nel settore della commercializzazione di prodotti di cancelleria e zaini attraverso marchi di proprietà tra cui Seven, Invicta, SJ Gang e Mitama.
Fondata nel 1973 a Torino, Seven è leader in Italia nei settori degli zaini, astucci, borse e prodotti per la cartoleria
. Il capitale azionario della società è di proprietà di Green Arrow Private Equity 3, gestito da Green Arrow Capital SGR (55%), Aldo Rosario Di Stasio (25,0%), Bruno Di Stasio (10,0%) e Roberto Di Stasio (10,0%). Seven detiene l'intero capitale sociale di Invicta e di Seven Hong Kong e una partecipazione pari al 75,0% del capitale sociale di Incall. Il restante 25% del capitale sociale di Incall risulta detenuto da MM Holding. Il modello produttivo di Seven è flessibile e interamente esternalizzato verso un network di partner produttivi selezionati.
Tra il 2022 e il 2024 Seven ha registrato una crescita (CAGR) pari al 3,1% e 4,7% rispettivamente sui ricavi e sull'EBITDA Normalizzato escluso IFRS 16. Nel 2024, Seven ha generato 88,8 milioni di euro di ricavi
e 14,9 milioni di euro di EBITDA
Normalizzato escluso IFRS 16, con un EBITDA Margin pari al 16,8%.
FILA acquisirà il 100% del capitale della società Seven da Green Arrow Private Equity Fund 3, gestito da Green Arrow Capital SGR e dai tre componenti della famiglia Di Stasio per un prezzo complessivo pari a 53.722.665 euro corrisposto per cassa
. Aldo Di Stasio, CEO di Seven, manterrà l'attuale carica garantendo la continuità manageriale nella gestione della società.
Nell'ambito dell'operazione, FILA ha proceduto ad ottimizzare la propria struttura finanziaria
, rimborsando circa 50 milioni di dollari di debito negli Stati Uniti, utilizzando disponibilità liquide, ad un tasso di interesse medio circa del 6%. Contestualmente, saranno utilizzate linee di credito bancarie per complessivi 30 milioni di euro, ad un tasso di interesse medio del 2,5%, determinando un risparmio stimato di circa 2 milioni di euro in oneri finanziari.
L'integrazione permetterà al Gruppo FILA di rafforzare la propria presenza nel canale cartoleria
, facendo leva sull'ampia rete di agenti Seven, che ha rapporti diretti con circa 4.000 cartolerie in tutta Italia e che gestisce un canale e-commerce in rapida crescita. L'acquisizione di Seven permetterà inoltre di ampliare l'offerta prodotti del Gruppo FILA, creando opportunità di cross-selling tra assortimenti complementari nonché l'inserimento dei prodotti FILA all'interno degli astucci Seven. La combinazione tra Gruppo FILA e Seven rafforza la capacità competitiva nel mercato scolastico italiano, anche grazie alle sinergie nei canali GD e GDO fra i marchi F.I.L.A./Seven e Mitama. Ulteriori benefici potranno emergere attraverso DOMS
, anche grazie alla recente acquisizione da parte di quest'ultima di una piccola società indiana specializzata nella produzione di astucci e zaini, con l'obiettivo di replicare il successo della partnership F.I.L.A.-DOMS. È previsto, inoltre, un rilancio strategico dello storico marchio Invicta, che mira a generare ricavi aggiuntivi e a valutare eventuali opportunità di rafforzamento o estensione della licenza del brand in nuovi segmenti di mercato e in altri settori.
A seguito dell'acquisizione, il Gruppo FILA, su base Pro-Forma Normalizzata 2024
, registra ricavi consolidati per circa 700 milioni di euro e un EBITDA Normalizzato escluso IFRS 16 di circa 118 milioni di euro, con un EBITDA Margin intorno al 17%. La Posizione Finanziaria Netta su base Pro-Forma Normalizzata 2024 è invece pari a circa 183 milioni di euro (includendo 53,7 milioni di euro del prezzo di acquisto di Seven e il dividendo di 10 milioni di euro distribuito da Seven) con un Posizione Finanziaria Netta/ EBITDA pari a 1,55x.