Madrid: brillante l'andamento di Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acciona Energia
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,81%, rispetto a +0,19% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Acciona Energia
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,05 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,55. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)