Madrid: brillante l'andamento di Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

Ibex 35

Acciona Energia

indice azionario della Borsa di Madrid

Acciona Energia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,81%, rispetto a +0,19% dell').Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,05 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,55. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)