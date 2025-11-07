Milano 10:26
Madrid: brillante l'andamento di Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,81%, rispetto a +0,19% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Acciona Energia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,05 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,55. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,25.

