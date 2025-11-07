Vodafone e AST SpaceMobile scelgono la Germania per il centro operativo satellitare europeo

(Teleborsa) - Vodafone Group
e la texana AST SpaceMobile
hanno scelto la Germania
come sede del loro principale Satellite Operations Centre
, un passo strategico per rafforzare la sovranità digitale europea e sviluppare la futura costellazione satellitare dell’Unione Europea. A comunicarlo le due aziende in una nota congiunta.
Il centro, che sarà situato nei pressi di Monaco o Hannover, coordinerà le operazioni e la mappatura della connettività satellitare
gestita da SatCo
, la joint venture con sede in Lussemburgo tra i due gruppi. L’infrastruttura servirà gli operatori di rete mobile
(MNO) in tutta Europa, garantendo copertura broadband mobile
nelle aree meno servite e supporto alle emergenze e alle operazioni di soccorso.
AST SpaceMobile sta costruendo la prima rete di banda larga cellulare spaziale
accessibile direttamente dagli smartphone tradizionali, destinata sia a usi commerciali sia governativi. SatCo punta a fornire un servizio satellitare
scalabile per tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche europee, con un lancio commerciale
previsto nel 2026.
La futura costellazione europea includerà un "command switch
" per assicurare il controllo e la sicurezza dei dati. Questa funzione consentirà la gestione delle chiavi di cifratura per le comunicazioni S-Band e Q/V-Band, nonché il controllo dei fasci satellitari su scala continentale, garantendo la protezione delle comunicazioni e la supervisione europea.
Oltre ai servizi commerciali, il sistema sarà cruciale per le operazioni di protezione civile e soccorso in caso di disastri
(PPDR), offrendo connettività diretta e affidabile da satellite ai dispositivi mobili dei soccorritori, anche nelle condizioni più difficili.
"SatCo offre una soluzione satellitare sovrana a tutta l'Europa. Darà agli operatori europei l'accesso a comunicazioni satellitari sicure e resilienti, integrando le reti di telecomunicazione terrestri esistenti. Istituendo una costellazione satellitare nell'UE e il nostro principale centro di comando in Germania, stiamo assicurando che la prossima frontiera dell'infrastruttura di comunicazione sia saldamente radicata in Europa", ha dichiarato Margherita Della Valle
, CEO di Vodafone.
"Insieme a Vodafone, stiamo accelerando l'arrivo della vera banda larga mobile dallo spazio in tutta Europa – ha aggiunto Abel Avellan
, fondatore, presidente e CEO di AST SpaceMobile –. "Il centro operativo tedesco sarà l'hub operativo per la nostra costellazione BlueBird in Europa, consentendoci di servire milioni di utenti. Accanto ai nostri gateway, stiamo costruendo un'infrastruttura solida e sicura che garantisce che l'Europa rimanga connessa con la banda larga mobile senza soluzione di continuità, sempre".