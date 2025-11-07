Vodafone e AST SpaceMobile scelgono la Germania per il centro operativo satellitare europeo

Vodafone Group

AST SpaceMobile

(Teleborsa) -e la texanahanno scelto lacome sede del loro principale, un passo strategico per rafforzare la sovranità digitale europea e sviluppare la futura costellazione satellitare dell’Unione Europea. A comunicarlo le due aziende in una nota congiunta.Il centro, che sarà situato nei pressi di Monaco o Hannover, coordinerà le operazioni e la mappatura dellagestita da, la joint venture con sede in Lussemburgo tra i due gruppi. L’infrastruttura servirà gli operatori di(MNO) in tutta Europa, garantendonelle aree meno servite e supporto alle emergenze e alle operazioni di soccorso.AST SpaceMobile sta costruendo laaccessibile direttamente dagli smartphone tradizionali, destinata sia a usi commerciali sia governativi. SatCo punta a fornire unscalabile per tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche europee, con unprevisto nel 2026.La futura costellazione europea includerà un "" per assicurare il controllo e la sicurezza dei dati. Questa funzione consentirà la gestione delle chiavi di cifratura per le comunicazioni S-Band e Q/V-Band, nonché il controllo dei fasci satellitari su scala continentale, garantendo la protezione delle comunicazioni e la supervisione europea.Oltre ai servizi commerciali, il sistema sarà cruciale per le(PPDR), offrendo connettività diretta e affidabile da satellite ai dispositivi mobili dei soccorritori, anche nelle condizioni più difficili."SatCo offre una soluzione satellitare sovrana a tutta l'Europa. Darà agli operatori europei l'accesso a comunicazioni satellitari sicure e resilienti, integrando le reti di telecomunicazione terrestri esistenti. Istituendo una costellazione satellitare nell'UE e il nostro principale centro di comando in Germania, stiamo assicurando che la prossima frontiera dell'infrastruttura di comunicazione sia saldamente radicata in Europa", ha dichiarato, CEO di Vodafone."Insieme a Vodafone, stiamo accelerando l'arrivo della vera banda larga mobile dallo spazio in tutta Europa – ha aggiunto, fondatore, presidente e CEO di AST SpaceMobile –. "Il centro operativo tedesco sarà l'hub operativo per la nostra costellazione BlueBird in Europa, consentendoci di servire milioni di utenti. Accanto ai nostri gateway, stiamo costruendo un'infrastruttura solida e sicura che garantisce che l'Europa rimanga connessa con la banda larga mobile senza soluzione di continuità, sempre".