Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 18:33
25.468 +1,63%
Dow Jones 18:33
47.125 +0,29%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Pioggia di acquisti a Piazza Affari che traina le Borse europee

(Teleborsa) - Prestazione brillante per la Borsa di Milano, che si distingue tra i mercati europei. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500.
Il sentiment ha beneficiato dell'accordo trovato al senato USA per mettere fine allo shutdown e sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA.

Sul fronte macro, è peggiorato a sorpresa il sentiment degli investitori in Europa. L'indice Sentix si è attestato a -7,4 punti a novembre 2025 dai -5,4 punti di ottobre. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una leggera risalita dell'indicatore a -3,9 punti.

In tema di banche centrali, la presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha avvertito che l'economia statunitense sta probabilmente subendo una flessione della domanda, mentre l'inflazione legata ai dazi sembra essere per ora contenuta, e ha messo in guardia dal mantenere i tassi di interesse alti per troppo tempo.

In un'intervista a Diário de Notícias, Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, ha affermato che l'indipendenza della banca centrale è "fondamentale perché rappresenta il modo migliore per tenere sotto controllo l'inflazione.

Tornando in Italia, brilla Lottomatica che ha aggiornato il piano di buyback da 500 milioni di euro, avviato a giugno, mentre gli analisti di Barclays hanno confermato la propria view positiva sul titolo. Seguono i bancari con Banca MPS e Banco BPM, in scia ai solidi risultati annunciati la scorsa settimana.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,57%.
Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +83 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.

Tra i mercati del Vecchio Continente su di giri Francoforte (+1,65%), andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,08%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,32%.

Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra in chiusura un balzo del 2,28%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che archivia la giornata a 46.466 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,69%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,5%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+6,77%), Banca MPS (+5,49%), Banco BPM (+4,72%) e Banca Popolare di Sondrio (+4,62%).

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+3,56%), Credem (+3,16%), LU-VE Group (+2,52%) e Banca Ifis (+2,41%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sanlorenzo, che ha archiviato la seduta a -8,12%.

Preda dei venditori Avio, con un decremento del 3,95%.

Si concentrano le vendite su Intercos, che soffre un calo del 2,28%.

Vendite su Ferretti, che registra un ribasso del 2,12%.
