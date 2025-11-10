Pioggia di acquisti a Piazza Affari che traina le Borse europee

(Teleborsa) - Prestazione brillante per la Borsa di Milano
, che si distingue tra i mercati europei. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500
.
Il sentiment ha beneficiato dell'accordo trovato al senato USA per mettere fine allo shutdown
e sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA.
Sul fronte macro, è peggiorato a sorpresa il sentiment degli investitori in Europa
. L'indice Sentix
si è attestato a -7,4 punti a novembre 2025 dai -5,4 punti di ottobre. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una leggera risalita dell'indicatore a -3,9 punti.
In tema di banche centrali, la presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly
, ha avvertito
che l'economia statunitense sta probabilmente subendo una flessione della domanda, mentre l'inflazione legata ai dazi sembra essere per ora contenuta, e ha messo in guardia dal mantenere i tassi di interesse alti per troppo tempo.
In un'intervista a Diário de Notícias, Luis de Guindos, vicepresidente della BCE
, ha affermato che l'indipendenza della banca centrale
è "fondamentale perché rappresenta il modo migliore per tenere sotto controllo l'inflazione.
Tornando in Italia, brilla Lottomatica
che ha aggiornato il piano di buyback da 500 milioni di euro
, avviato a giugno, mentre gli analisti di Barclays
hanno confermato la propria view positiva sul titolo
. Seguono i bancari con Banca MPS
e Banco BPM
, in scia ai solidi risultati
annunciati la scorsa settimana.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,155. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,57%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +83 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%. Tra i mercati del Vecchio Continente
su di giri Francoforte
(+1,65%), andamento positivo per Londra
, che avanza di un discreto +1,08%, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dell'1,32%.
Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che mostra in chiusura un balzo del 2,28%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share
, che archivia la giornata a 46.466 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,69%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,5%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+6,77%), Banca MPS
(+5,49%), Banco BPM
(+4,72%) e Banca Popolare di Sondrio
(+4,62%).
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+3,56%), Credem
(+3,16%), LU-VE Group
(+2,52%) e Banca Ifis
(+2,41%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sanlorenzo
, che ha archiviato la seduta a -8,12%.
Preda dei venditori Avio
, con un decremento del 3,95%.
Si concentrano le vendite su Intercos
, che soffre un calo del 2,28%.
Vendite su Ferretti
, che registra un ribasso del 2,12%.