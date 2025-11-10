Milano 13:30
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:30
9.779 +0,99%
Francoforte 13:30
24.003 +1,84%

Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief
(Teleborsa) - Bene la big tedesca delle costruzioni, con un rialzo del 3,56%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,47%, rispetto a -1,69% del Germany MDAX).


Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 281,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 277,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 284,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```