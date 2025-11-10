Milano 13:31
Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca tedesca, in guadagno del 3,58% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Commerzbank più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,34 Euro. Primo supporto visto a 32,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32,21.

