Francoforte: brillante l'andamento di Commerzbank

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca tedesca
, in guadagno del 3,58% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Commerzbank
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,34 Euro. Primo supporto visto a 32,59. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 32,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)