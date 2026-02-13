Milano 14:14
Francoforte: andamento negativo per Commerzbank

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca tedesca, in flessione del 2,76% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo della banca d'affari evidenzia un declino dei corsi verso area 32,69 Euro con prima area di resistenza vista a 34,06. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,23.

