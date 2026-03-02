Milano 17:14
Francoforte: andamento negativo per Commerzbank

Francoforte: andamento negativo per Commerzbank
(Teleborsa) - Retrocede la banca tedesca, con un ribasso del 2,80%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Il quadro tecnico di Commerzbank segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 33,31 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 34,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 32,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
