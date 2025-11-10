Londra: positiva la giornata per Pershing Square Holdings

holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America

FTSE 100

Pershing Square Holdings

principale indice della Borsa di Londra

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,12%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,7 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,62. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)