Londra: positiva la giornata per Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, con una variazione percentuale del 2,12%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Pershing Square Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,7 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 47,62. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 46,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
