Siemens Energy corre con l'AI: utile triplicato e ordini record nel primo trimestre 2026

Siemens Energy

(Teleborsa) -ha inaugurato l'con una performance straordinaria, spinta dalla massiccia espansione deie dallanecessarie per alimentare l'intelligenza artificiale. I risultati delhanno spinto il titolo a un nuovo massimo storico, con un rialzo del 5,2%, consolidando la posizione del gruppo come sesta società di maggior valore in Germania con una capitalizzazione di mercato che ha raggiunto iL'del periodo chiuso a dicembre è quasi triplicato, attestandosi arispetto ai 252 milioni dell'anno precedente e superando le previsioni degli analisti. Il CEOha sottolineato come l'azienda abbia beneficiato di un avvio d'anno estremamente solido, trainato da una domanda sostenuta nei segmenti delle turbine a gas e delle tecnologie di rete. In particolare, la divisione Gas Services ha registrato il suo miglior trimestre di sempre in termini di ordini, con la prenotazione di 102 turbine a gas e un margine di profitto del 16,6%.Il compartoha mostrato un incremento deglidel 21,8% rispetto al primo trimestre del 2025, alimentato dalla necessità dei grandi colossi tecnologici di potenziare la rete elettrica per supportare i centri dati. Glihanno contribuito in modo significativo con commesse legate proprio ai data center per volumi nell'ordine delle centinaia di milioni di euro.Parallelamente, la divisione eolicaha mostrato segnali di miglioramento operativo, riducendo larispetto ai 374 milioni del precedente esercizio, nonostante un effetto negativo una tantum legato alla cessione delle attività in India.Per l', Siemens Energy ha confermato le proprie stime finanziarie, prevedendo una crescita dei ricavi tra l'11% e il 13% e un utile netto compreso tra i 3 e i 4 miliardi di euro. La società prevede inoltre che Siemens Gamesa raggiunga ilentro l'anno, grazie all'aumento della produttività nel segmento offshore e della redditività dei servizi onshore. Con i grandi investitori pronti a spendere circa 600 miliardi di dollari in intelligenza artificiale nel 2026, il gruppo si dice fiducioso che l'attuale trend positivo nel settore energetico continuerà a sostenere i risultati futuri.