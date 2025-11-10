PharmaNutra: crescita operativa in forte aumento, Pfn torna positiva

(Teleborsa) - La chiusura del 30 settembre 2025 di PharmaNutra
"conferma il solido trend di crescita" dei ricavi delle vendite
(pari a Euro 94,6 milioni), in aumento del 13,3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (Euro 83,5 milioni), con un contributo positivo sia dal mercato Italiano, che da quello internazionale.
L’EBITDA
aumenta del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente e si attesta a Euro 24,8 milioni. Gli investimenti
a sostegno delle stesse (circa Euro 7 milioni), rappresentati principalmente da costi di marketing , costi di personale e costi di struttura e logistica, determinano solo una contenuta riduzione del margine EBITDA in termini di incidenza sui ricavi (-5,6% circa).
Escludendo l’effetto dei costi legati allo sviluppo delle nuove business units, il Margine Operativo Lordo
sul totale dei ricavi al 30 settembre 2025 è pari a circa il 32%, con un incremento in valori assoluti del +7% circa, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, a conferma della solidità e delle potenzialità di crescita del business del Gruppo.
Dal punto di vista finanziario si registra il netto miglioramento della Posizione Finanziaria Netta
, positiva per Euro 2,3 milioni, rispetto al saldo negativo di Euro 5,1 milioni al 30 giugno 2025.Roberto Lacorte, Vicepresidente di PharmaNutra
, dichiara: "Siamo davvero soddisfatti di poter condividere, con tutti coloro che sono coinvolti nella creazione del valore di Pharmanutra, i risultati di un terzo trimestre in cui confermiamo una robusta crescita a doppia cifra e un aumento della redditività
, oltre ad una contribuzione alla situazione di cassa estremamente importante, che riporta l'azienda in una posizione finanziaria positiva. Condividere questi risultati così rilevanti, in un momento storico in cui il Gruppo sta compiendo investimenti che porteranno grandi cambiamenti, e che hanno assorbito tanta energia, ha un valore doppio. Perché questi investimenti, d'ora in poi, inizieranno a dare una giusta contribuzione e, di conseguenza, impatteranno in maniera molto importante sulla marginalità e sulla profittabilità dell’azienda. Credo sia, quindi, il miglior modo possibile per avvicinarci a un 2026 che per Pharmanutra si prospetta di forte crescita
, grazie all'apporto delle Business units che abbiamo lanciato e che, non solo inizieranno a generare cassa, ma potranno anche garantire una copertura completa dei costi, rendendo ancora più profittevole tutta l'azienda. Sono risultati che non ci sorprendono, perché frutto di investimenti basati sulla nostra filosofia imprenditoriale, che ci ha caratterizzati sin dalla fondazione dell'azienda, e su cui basiamo il presente e il futuro. Ovvero, individuare gli spazi e le opportunità di crescita e investirvi affinché si realizzi valore e crescita robusta a valere nel tempo".