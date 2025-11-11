New York: mette il turbo Moderna

società americana di biotecnologia

S&P-500

Moderna

indice del basket statunitense

Moderna

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,48%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,85%, rispetto a +0,01% dell').Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 26,33 USD. Primo supporto individuato a 25,06. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 27,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)