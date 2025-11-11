Prosegue contrastata la seduta a Wall Street

(Teleborsa) - Prosegue contrastata la seduta per Wall Street
, a causa di rinnovati timori legati alle elevate valutazioni tech
, mentre i mercati seguono con attenzione i progressi verso la fine del più lungo shutdown
nella storia degli Stati Uniti.
Da un lato avanza il Dow Jones
, che mostra un guadagno dello 0,85%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso, mentre, dall'altro, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.831 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,57%); sulla parità l'S&P 100
(-0,06%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario
(+1,89%), energia
(+1,73%) e beni di consumo per l'ufficio
(+1,02%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto informatica
, che riporta una flessione di -1,03%.
Tra i titoli interessati da annunci, Google
, società di Alphabet
, ha dichiarato che prevede di investire 5,5 miliardi di euro
in risorse informatiche e operations in Germania nei prossimi quattro anni. TheRealReal
ha chiuso il terzo trimestre 2025
con un valore lordo delle merci (GMV) in crescita del 20% su base annua e il fatturato totale in aumento del 17%. Il management sta rivedendo al rialzo le previsioni per l'intero anno, stimando di consuntivare un GMV in un intervallo compreso tra 2,099 e 2,109 miliardi. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nike
(+3,95%), Merck
(+3,76%), Amgen
(+3,14%) e Walt Disney
(+1,96%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia
, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.
Sostanzialmente debole Cisco Systems
, che registra una flessione dell'1,22%.
Si muove sotto la parità Caterpillar
, evidenziando un decremento dello 0,54%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, DexCom
(+5,67%), Amgen
(+3,14%), Diamondback Energy
(+3,10%) e T-Mobile US
(+2,86%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su AppLovin
, che prosegue le contrattazioni a -9,92%.
Pessima performance per Micron Technology
, che registra un ribasso del 3,87%.
Soffre Marvell Technology
, che evidenzia una perdita del 3,37%.
Preda dei venditori ARM Holdings
, con un decremento del 3,36%.