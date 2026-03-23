Appuntamenti macroeconomici: settimana del 23 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 23/03/2026
13:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,18 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15 punti; preced. -12,2 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
Martedì 24/03/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 52,9 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,8 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 51,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,8 punti)
13:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,4%; preced. 5,2%)
13:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3,4%; preced. -1,8%)
14:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 51,6 punti)
14:45 USA: PMI servizi (preced. 51,7 punti)
14:45 USA: PMI composito (preced. 51,9 punti)
15:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -5 punti; preced. -10 punti)
Mercoledì 25/03/2026
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,9%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 86,3 punti; preced. 88,6 punti)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -10,9%)
13:30 USA: Partite correnti, trimestrale (preced. -226,4 Mld $)
13:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
13:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,6%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,16 Mln barili)
Giovedì 26/03/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 112,4 punti; preced. 111 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -28,6 punti; preced. -24,7 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 91 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 102 punti)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,3%)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97,4 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 97,4 punti)
13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 205K unità)
15:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 35 Mld piedi cubi)
Venerdì 27/03/2026
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 1,8%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,3%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 2,12 Mld Euro)
15:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,5 punti; preced. 56,6 punti)
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