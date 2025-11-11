Technoprobe supera i massimi dopo trimestrale oltre le attese: capitalizzazione a 6,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, supera i massimi dopo la pubblicazione della trimestrale
di ieri sera e la promozione del titolo da parte di diverse banche d'affari. Il prezzo ha infatti superato i 10,34 euro per azione e viaggia con guadagni in giornata superiori al 17% che permettono all'azienda di superare una capitalizzazione
di 6,8 miliardi di euro
.
Gli analisti di Equita hanno evidenziato
che il beat sui margini
attesi nel quarto trimestre è significativo (EBITDA margin 34,7% vs 26,4% atteso) e dalla call sono emersi messaggi molto positivi sul 2026/27, con prospettive di accelerazione già dal primo semestre del 2026 spinte dal forte momentum nell'AI DC, segnali di edge AI più materiali nel consumer, prima qualifica nell'HBM e opportunità nel mondo AI ASICs.
Equita ha alzato il target price
a 11 euro da 9,4 euro, Banca Akros a 10 da 9,5 euro mentre Deutsche Bank a 11 euro da 10,5.
Il titolo negli ultimi sei mesi
ha già guadagnato quasi il 70%, da inizio anno
la performance è del +55%.