Piazza Affari: calo per Technoprobe

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un ribasso del 2,32%.
La tendenza ad una settimana di Technoprobe
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Technoprobe
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,58 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)