Milano 14:19
45.229 -0,24%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:19
10.547 -0,19%
Francoforte 14:19
24.163 -0,17%

Piazza Affari: calo per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Technoprobe
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un ribasso del 2,32%.

La tendenza ad una settimana di Technoprobe è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Technoprobe mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 15,58 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```