Piazza Affari: amplia l'ascesa Technoprobe

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,85%.



L'andamento di Technoprobe nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Technoprobe segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,79 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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