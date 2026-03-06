Milano 13:00
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un ribasso del 2,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Technoprobe segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,25 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 15,96. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
