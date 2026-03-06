Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un ribasso del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Technoprobe
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 15,25 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 15,96. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)