Vola a Piazza Affari Technoprobe

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Technoprobe evidenzia un declino dei corsi verso area 14,41 Euro con prima area di resistenza vista a 14,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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