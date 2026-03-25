Vola a Piazza Affari Technoprobe
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Technoprobe evidenzia un declino dei corsi verso area 14,41 Euro con prima area di resistenza vista a 14,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```