Milano 13:28
44.887 +1,96%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:28
10.385 +1,32%
Francoforte 13:28
23.845 +1,86%

A Piazza Affari corre Technoprobe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che passa di mano con un aumento del 4,61%.

Lo scenario su base settimanale di Technoprobe rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Technoprobe, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 15,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,51.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
