A Piazza Affari corre Technoprobe

(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che passa di mano con un aumento del 4,61%.
Lo scenario su base settimanale di Technoprobe
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Technoprobe
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 15,8 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 16,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 15,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)