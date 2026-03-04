Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

FTSE Italia Mid Cap

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)