Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Technoprobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```