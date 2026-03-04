Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Technoprobe
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,91 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)