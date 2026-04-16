Parigi: calo per Kering
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale del lusso, con una flessione dell'1,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kering, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso del lusso, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 241,3 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 258,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 233,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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