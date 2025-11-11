Valtecne, ricavi in ripresa nel terzo trimestre: cresce la divisione medicale

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha registrato al 30 settembre 2025pari a, rispetto ai 29 milioni dell’anno precedente. I ricavi stand-alone si attestano a 23,9 milioni (24 milioni al 30 settembre 2024).Ilmostra un recupero significativo: la flessione dei ricavi consolidati si riduce al -2,2%, contro il -5,3% registrato nei primi due trimestri. A livello stand-alone, la variazione dei ricavi passa da -3,9% a -0,4% nei nove mesi, confermando un miglioramento dellaNella, il gruppo evidenzia una crescita del 9% per la sola Valtecne, sostenuta da una domanda robusta e da un portafoglio ordini in espansione. Il risultato, solo parzialmente riflesso nei ricavi per effetto di contratti in vendor management, indica una chiara accelerazione del comparto medicale.Lamostra segnali di ripresa, con volumi in progressivo riallineamento ai livelli storici. L’andamento complessivo conferma le attese di miglioramento indicate nella semestrale, grazie a fattori stagionali favorevoli e alla migrazione del mix verso il business medicale."I risultati dei primi nove mesi del 2025 confermano la solidità del nostro percorso di crescita e la capacità di Valtecne di adattarsi con successo a un contesto di mercato in continua evoluzione. Il recupero registrato nel terzo trimestre e la progressiva stabilizzazione delle nostre linee di business ci rendono fiduciosi per la chiusura dell’esercizio e per le prospettive future - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Valtecne -. In particolare, la business line medicale della sola Valtecne ha realizzato una crescita significativa del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024, a testimonianza della forza competitiva e del posizionamento strategico raggiunto nel settore dei dispositivi medicali, che rappresenta oggi il principale motore di sviluppo del Gruppo. Guardiamo avanti con ottimismo, convinti che Valtecne continuerà a crescere rafforzando la propria presenza nel settore dei dispositivi medicali. L’ingresso dell’Ing. Luigi Ferrari nel Consiglio di Amministrazione e nel Gruppo in qualità di investitore e senior advisor rappresenta una conferma della fiducia nel nostro progetto e un importante sostegno al suo sviluppo. La sua esperienza e la profonda conoscenza del settore avranno un ruolo decisivo nell’accompagnare e accelerare la crescita di Valtecne".