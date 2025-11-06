Ambiente, Urso: "Italia ha avuto ruolo spropositato per decisioni UE"

(Teleborsa) - Secondo il Financial Times,. Lo ha ricordato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione deltra Confindustria, BDI e MEDEF, le associazioni degli industriali tedeschi e francesi.Il titolare del MIMIT ha sottolineato che ", condivisa dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei. Una posizione importante, finalmente pragmatica, flessibile, realistica e basata sul principio della neutralità tecnologica".Al Consiglio Ambiente sono state: è stata innalzata dal 3% al 5% la possibilità di ricorso a crediti internazionali, è stata introdotta la possibilità di rivedere il regolamento sul clima ogni due anni e, per la prima volta, sono stati menzionati in maniera esplicita i biocarburanti."Questo dimostra che. E quello che voi avete fatto con la dichiarazione congiunta - ha affermato Urso rivolgendosi agli industriali - ci aiuta. Perché è bene che i governi sentano la voce, le, che in maniera così significativa e coesa indicano la strada da percorrere. Una strada che, per quanto ci riguarda, deve essere necessariamente quella di, come indicato da Draghi, lacon lae con la"."Una strada condivisa con i grandi paesi industriali, che il nostro governo ha sin dall'inizio indicato, sia dando attuazione al Trattato del Quirinale con la Francia, sia realizzando il Piano d'azione con la Germania", ha sottolineato Urso, aggiungendo che il governo si è impegnato dall'inizio "sui dossier centrali" per l'Europa, la, che saranno all'ordine del giorno della Commissione, che conteneva, entrambe accolte dalla Commissione: la prima riguarda la rimozione dell'ostacolo insormontabile che avrebbe obbligato le industrie europee ad acquistare titoli da società americane e cinesi, per evitare le multe già a partire da quest'anno; l'altra che puntava ad anticipare il Regolamento europeo sulla CO2 dal 2027 a quest'anno."Ora bisogna agire e farlo in fretta, per ribadire che ladebba riguardare sia iche ie per riaffermare quello che è stato già deciso ieri nel consiglio ambiente su neutralità tecnologica e biocarburanti. E' necessario - ha ribadito il Ministro - perper accelerare sulla strada dell'elettrico, conservando l'autonomia strategica del nostro Continente".