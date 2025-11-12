Eventi e scadenze del 12 novembre 2025

Mercoledì 12/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Centro Congressi Auditorium della Tecnica, Roma - L'evento, organizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, presenta i risultati di 24 università, il CNR e grandi aziende sulla mobilità sostenibile. Parteciperanno Istituzioni, CEO, Stakeholder, Rettrici e Rettori delle principali università per raccontare la loro visione di innovazione e di cambiamento nella mobilità. Tra gli interventi, i CEO di Fincantieri, A2A, Trenitalia e Autostrade per l'Italia, il Presidente di MOST, CNR, ANCI e FNM Group e il ministro Anna Maria Bernini- Allianz MiCo Milano Congressi - 22ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo del business e del management, organizzato da WOBI. Il tema di quest'anno è "The Power of the Unpredictable". Partecipano migliaia di top executive. Il Forum si concentra sui temi di management più rilevanti per i business leader- Hotel Magna Pars, Milano - 15ª edizione dell'appuntamento di riferimento per l'industria bancaria e assicurativa italiana, che coinvolge come speaker oltre 50 c-level e top manager di primari operatori del settore (banche, società finanziarie, assicurazioni, associazioni di categoria, istituzioni e imprese). Tra gli interventi, i CEO di CRIF, doValue, BNL BNP Paribas e REVO, il Presidente di Banco BPM e i DG di Iccrea Banca, Reale Mutua e Sara Assicurazioni- Regione del Niagara, Ontario (Canada) - Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sarà in missione oggi e domani in Canada per la riunione dei Ministri degli Esteri del G7, sotto Presidenza canadese. Oltre ai membri del G7, i lavori vedranno la partecipazione di alcuni Paesi invitati dalla Presidenza: Arabia Saudita, Brasile, Repubblica di Corea, India, Messico, Sudafrica e Ucraina- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE e Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza della BCE- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica l'outlook sull'energia09:15 -- Evento organizzato da IRTOP Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, per offrire alla comunità finanziaria l'opportunità di incontrare i vertici di 13 PMI quotate. Il programma prevede le presentazioni istituzionali delle società e una tavola rotonda con investitori qualificati, dedicata ad approfondire strategie di crescita e andamento del mercato. Tra i presenti, Anna Lambiase (CEO IRTOP Consulting) e i CEO, CFO e Presidenti delle PMI quotate10:00 -- Hotel Meliá, Milano - Appuntamento annuale del Club Alto Potenziale di Anima Sgr, dedicato all'analisi dei mercati azionari europei e alle prospettive di investimento. Evento di riferimento per la comunità finanziaria10:00 -- Piazza G.G. Belli 2, Roma - L'Assemblea, al suo ottantesimo anniversario, avrà come titolo "Impresa, bene comune", e proporrà una riflessione sul valore delle imprese con i saluti di Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio, l'intervento di Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE14:00 -- Aula della Commissione Attività produttive - Le Commissioni Lavoro e Attività produttive della Camera svolgono l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sull'acquisizione di IVECO S.p.A. da parte di Tata Motors14:45 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa17:30 -- Sala Alessi di Palazzo Marino, Milano - L'evento annuale della GLT Foundation, fondata nel 2016 e presieduta da Claudia Segre, celebra quest’anno i suoi 10 anni di attività. La fondazione si impegna a diffondere l’educazione finanziaria e digitale per contrastare la violenza economica e promuovere l’inclusione sociale delle fasce più deboli. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano, dalla Commissione Europea, da Rai per la Sostenibilità ESG e da Assofintech18:00 -- Olidata presenterà presso la sua sede romana un nuovo prodotto che consentirà alla società di ampliare il proprio business. Alla presenza di Cristiano Rufini (Presidente del gruppo leader nel settore ICT), sarà svelata l'ultima soluzione Olidata interamente ideata e realizzata in Italia- Asta BOT- CDA: Informativa ricavi consolidati al 30.09.2025- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi al terzo trimestre dell’esercizio 2025- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria e comunicato stampa - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Esame del fatturato, EBITDA e posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 (non sottoposti a revisione contabile)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 202511:45 -- Appuntamento: Aggiornamento Piano Strategico - All'incontro parteciperà Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A