Milano 14:38
45.006 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:38
9.903 +0,03%
Francoforte 14:38
24.401 +1,30%

Francoforte: movimento negativo per Scout24

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Scout24, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.

L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 89,42 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 91,27. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 88,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
