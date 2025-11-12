Hera, Iacono: buone performance operative e ottimizzazioni finanziarie sostengono l'utile

(Teleborsa) - "Le buone performance operative
e le azioni di ottimizzazioni finanziaria hanno sostenuto la crescita dell'utile netto di pertinenza degli azionisti, salito del 4,2%". Lo ha detto Orazio Iacono, Amministratore Delegato
del Gruppo Hera
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"Lo scenario macroeconomico resta complesso
, ma i segnali di stabilizzazione del mercato energetico, uniti alla nostra capacità di generare cassa e marginalità - con un rapporto debito netto/MOL a 2,6 volte - ci permettono oggi di affrontare con ancora maggiore slancio le opportunità di sviluppo", ha aggiunto.
"Al centro della nostra strategia industriale resta un principio non negoziabile: la sostenibilità deve procedere assieme alla competitività
- ha detto Iacono - Tutti i nostri investimenti in tecnologie e servizi puntano a rafforzare questa connessione, migliorando resilienza, innovazione e qualità dell'offerta. Solo così possiamo conciliare l'obiettivo Net Zero 2050 con la crescita dei territori e il benessere delle comunità".