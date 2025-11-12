Lottomatica, buyback per oltre 16,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 783.071 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,8888 euro per euro, per un controvalore
pari a 16.357.439,70 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 5.849.784 azioni proprie, pari al 2,325% delle azioni ordinarie in circolazione.
Intanto, a Piazza Affari, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 20,72 euro.