Mercati europei positivi, Milano inclusa

(Teleborsa) - Finale in rally per i principali mercati di Eurolandia
. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'S&P-500
, con gli investitori in attesa di una risoluzione imminente dello shutdown: la Camera dei Rappresentanti ha ripreso i lavori dopo una sospensione di 53 giorni per esaminare un disegno di legge di bilancio che potrebbe sbloccare la situazione.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,159. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo dell'1,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,18%, scendendo fino a 58,49 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%. Tra i mercati del Vecchio Continente
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dell'1,22%, piatta Londra
, che tiene la parità, e buona performance per Parigi
, che cresce dell'1,04%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,80%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 47.420 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Mediobanca
(+3,01%), Recordati
(+2,39%), Lottomatica
(+2,37%) e Banca MPS
(+2,31%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su A2A
, che ha chiuso a -9,30%.
Vendite a piene mani su Inwit
, che soffre un decremento del 3,84%.
Tentenna Amplifon
, che cede l'1,24%.
Sostanzialmente debole Italgas
, che registra una flessione dell'1,17%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, De' Longhi
(+14,22%), Sanlorenzo
(+2,86%), Sesa
(+2,28%) e Carel Industries
(+2,10%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su doValue
, che ha archiviato la seduta a -7,53%.
Pessima performance per Fincantieri
, che registra un ribasso del 6,52%.
Sessione nera per Italmobiliare
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,49%.
Soffre Zignago Vetro
, che evidenzia una perdita del 3,38%.