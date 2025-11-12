Mercati europei positivi, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l', con gli investitori in attesa di una risoluzione imminente dello shutdown: la Camera dei Rappresentanti ha ripreso i lavori dopo una sospensione di 53 giorni per esaminare un disegno di legge di bilancio che potrebbe sbloccare la situazione.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,159. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo dell'1,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,18%, scendendo fino a 58,49 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,22%, piatta, che tiene la parità, e buona performance per, che cresce dell'1,04%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con ilche mostra una plusvalenza dello 0,80%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 47.420 punti.di Milano, troviamo(+3,01%),(+2,39%),(+2,37%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,84%.Tentenna, che cede l'1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%.del FTSE MidCap,(+14,22%),(+2,86%),(+2,28%) e(+2,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,49%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,38%.