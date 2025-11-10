Milano 12:43
43.777 +2,00%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 12:43
9.778 +0,98%
Francoforte 12:43
23.984 +1,76%

Brillante Piazza Affari in linea con i mercati europei

(Teleborsa) - Mattinata ben comprata per la Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Il sentiment beneficia dell'accordo trovato al senato USA per mettere fine allo shutdown e sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA. L'iter legislativo potrebbe prendere tutta la settimana e lasciare i mercati esposti ad un po' di volatilità.

Sul fronte macro, peggiora a sorpresa il sentiment degli investitori in Europa. L'indice Sentix si è attestato a -7,4 punti a novembre 2025 dai -5,4 punti di ottobre. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una leggera risalita dell'indicatore a -3,9 punti.

Tornando in Italia, a Piazza Affari sono protagoniste le banche guidate da MPS e Banco BPM, in scia ai solidi risultati annunciati la scorsa settimana. In evidenza anche Lottomatica che ha aggiornato il piano di buyback da 500 milioni di euro, avviato a giugno, mentre gli analisti di Barclays hanno confermato la propria view positiva sul titolo.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,06%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,22%.
Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.

Nello scenario borsistico europeo acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento dell'1,73%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,97%, e Parigi avanza dell'1,33%.

Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,99%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 46.358 punti.

Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,32%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star (+1,42%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Banca MPS, con un progresso del 4,94%.

Incandescente Banco BPM, che vanta un incisivo incremento del 4,29%.

In primo piano Lottomatica, che mostra un forte aumento del 4,27%.

Si muove in territorio positivo Mediobanca, mostrando un incremento del 3,55%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+3,34%), Zignago Vetro (+3,10%), Credem (+2,73%) e Italmobiliare (+2,71%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries, che ottiene -0,82%.

Giornata fiacca per IREN, che segna un calo dello 0,78%.

Piccola perdita per Juventus, che scambia con un -0,74%.

Tentenna Intercos, che cede lo 0,70%.
