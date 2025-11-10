Brillante Piazza Affari in linea con i mercati europei

(Teleborsa) - Mattinata ben comprata per la Borsa di Milano
, al pari delle principali Borse Europee. Il sentiment beneficia dell'accordo trovato al senato USA per mettere fine allo shutdown
e sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA. L'iter legislativo potrebbe prendere tutta la settimana e lasciare i mercati esposti ad un po' di volatilità.
Sul fronte macro, peggiora a sorpresa il sentiment degli investitori in Europa
. L'indice Sentix
si è attestato a -7,4 punti a novembre 2025 dai -5,4 punti di ottobre. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una leggera risalita dell'indicatore a -3,9 punti.
Tornando in Italia, a Piazza Affari sono protagoniste le banche guidate da MPS
e Banco BPM
, in scia ai solidi risultati
annunciati la scorsa settimana. In evidenza anche Lottomatica
che ha aggiornato il piano di buyback da 500 milioni di euro
, avviato a giugno, mentre gli analisti di Barclays hanno confermato la propria view positiva sul titolo
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,06%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,22%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%. Nello scenario borsistico europeo
acquisti a piene mani su Francoforte
, che vanta un incremento dell'1,73%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,97%, e Parigi
avanza dell'1,33%.
Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB
in rialzo dell'1,99%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che avanza a 46.358 punti.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+1,32%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star
(+1,42%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, effervescente Banca MPS
, con un progresso del 4,94%.
Incandescente Banco BPM
, che vanta un incisivo incremento del 4,29%.
In primo piano Lottomatica
, che mostra un forte aumento del 4,27%.
Si muove in territorio positivo Mediobanca
, mostrando un incremento del 3,55%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Cembre
(+3,34%), Zignago Vetro
(+3,10%), Credem
(+2,73%) e Italmobiliare
(+2,71%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Comer Industries
, che ottiene -0,82%.
Giornata fiacca per IREN
, che segna un calo dello 0,78%.
Piccola perdita per Juventus
, che scambia con un -0,74%.
Tentenna Intercos
, che cede lo 0,70%.