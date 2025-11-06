Borse UE in rosso. A Milano vola Azimut, crolla Diasorin

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese
, in sintonia con il resto delle Borse europee e con l'attenzione degli investitori rivolta alle banche centrali, nel giorno in cui la Bank of England ha deciso di lasciare i tassi invariati. A Wall Street, l'S&P-500
prosegue le contrattazioni in calo, trascinata giù dai titoli tech.
Sul fronte societario, va giù Diasorin che ha annunciato ricavi in crescita, mentre l'utile netto ha accusato un lieve calo. Rivista al ribasso la guidance 2025. Tra i pochi titoli positivi di Milano, svetta Azimut forte dei risultati societari.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.976,8 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 59,03 dollari per barile, con un calo dello 0,95%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +81 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%. Tra gli indici di Eurolandia
in rosso Francoforte
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,31%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,42%, e spicca la prestazione negativa di Parigi
, che scende dell'1,36%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,85% sul FTSE MIB
, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.021 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Azimut
, che mostra un forte incremento del 4,99%.
Tonica Banca Mediolanum
che evidenzia un bel vantaggio del 2,29%.
Resistente Inwit
, che segna un piccolo aumento dell'1,17%. A2A
avanza dello 0,55%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin
, che ha chiuso a -18,77%.
Sensibili perdite per Lottomatica
, in calo del 6,08%.
In apnea Campari
, che arretra del 5,36%. Buzzi
scende del 3,61%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Brembo
(+9,22%), D'Amico
(+7,51%), Ariston Holding
(+6,58%) e Zignago Vetro
(+1,47%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cementir
, che ha terminato le contrattazioni a -5,94%.
Tonfo di Webuild
, che mostra una caduta del 3,85%.
Calo deciso per Moltiply Group
, che segna un -3,39%.